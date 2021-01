Polizei Hamburg

POL-HH: 210118-1. Illegales Glücksspiel in einer Autowerkstatt in Hamburg-Wandsbek

Hamburg (ots)

Tatzeit: 18.01.2021, 00:25 Uhr Tatort: Hamburg-Wandsbek, Holzmühlenstraße

Polizeibeamte des Polizeikommissariats 37 überprüften heute in den frühen Morgenstunden eine Autowerkstatt in Hamburg-Wandsbek, in der illegales Glücksspiel stattgefunden haben soll.

Ein unbekannt gebliebener Anrufer hatte der Polizei mitgeteilt, dass sich in einer Autowerkstatt im Holzmühlendamm mehrere Personen aufhalten und illegalem Glücksspiel nachgehen würden.

Die zur Überprüfung eingesetzten Beamten konnten innerhalb des Gebäudes Lichtschein erkennen und Musik sowie Stimmen hören. Auf die Aufforderung der Polizisten hin, die Tür zu öffnen, erfolgte keine Reaktion aus dem Inneren des Gebäudes. Erst mit dem Schlüssel eines benachrichtigten Verantwortlichen konnten die Beamten die Werkstatt betreten.

Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten fanden die Beamten zunächst ein menschenleeres Zimmer vor, in dem ein Pokertisch mit Zubehör sowie Getränken stand.

In weiteren Räumlichkeiten konnten insgesamt sieben Männer angetroffen werden, die versucht hatten, sich vor der Polizei zu verstecken.

Fünf Angetroffene wurden nach erfolgter Identitätsfeststellung vor Ort entlassen, während ein 24-Jähriger mit unbekannter Staatsangehörigkeit und ein 24-jähriger Serbe wegen des Verdachts des illegalen Aufenthaltes vorläufig festgenommen wurden.

Ein Verantwortlicher für die Pokerrunde gab sich den Beamten gegenüber nicht zu erkennen.

Die sieben Männer im Alter von 19 bis 42 Jahren erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Teilnahme an einem illegalen Glücksspiel. Die entsprechenden Beweismittel wurden sichergestellt.

Wegen des Verstoßes gegen die Eindämmungsverordnung wurden zudem gegen alle Betroffenen Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen werden im Landeskriminalamt (LKA 15) geführt.

