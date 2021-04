Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand: Topf auf dem Herd vergessen

Schopp (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Küche eines Wohnhauses ist es am Montag zu einem Fettbrand gekommen. Hausbewohner hatten einen Topf auf dem eingeschalteten Küchenherd vergessen. Weil sie zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause waren, musste die Feuerwehr eine Glastür gewaltsam öffnen, um das Feuer zu löschen. Die Wehrleute verhinderten ein Übergreifen der Flammen, so dass es zu keinem Gebäudeschaden kam. Personen wurden nicht verletzt. |erf

