Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fluchtversuch nach kurzer Verfolgung beendet

Donnersbergkreis (ots)

Einen per Haftbefehl gesuchten Mann hat die Polizei am Montag im Donnersbergkreis festgenommen. Beamte der Kriminalpolizei entdeckten den 35-Jährigen gegen Mittag auf einem Fahrrad in einem Ort der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land.

Als er die Polizisten erkannte, versuchte er zu flüchten. Er konnte aber nach kurzer Verfolgung gestellt und widerstandslos festgenommen werden. Weil der 35-Jährige eine Restfreiheitsstrafe von etwas mehr als einem Jahr zu verbüßen hat, wurde er am Nachmittag ins Gefängnis nach Frankenthal gebracht. |cri

