Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Hütte und Jäger-Hochstand in Bruchhausen

Bruchhausen (ots)

Von Freitagnachmittag, 23.04.2021 bis Samstagmorgen, 24.04.2021 kam es in Bruchhausen zu einer Sachbeschädigung an einer Hütte und einem Hochstand, welche sich in Verlängerung der Gartenstraße befinden. Der Hochstand wurde aus seiner Verankerung gerissen und umgeworfen. An der Hütte wurde eine Scheibe eingeworfen, infolge wurde aus der Hütte eine Farbdose entwendet und abschließend wurde die Hütte mit roter Farbe besprüht und verunstaltet. Durch die Polizei Linz am Rhein, konnten umfangreiche Spuren gesichert werden, insbesondere Schuhspuren und Fingerabdrücke sowie eine Blutspur könnten bei der Aufklärung der Sachbeschädigung hilfreich sein. Wer hat hierzu Beobachtungen machen können? Wer hat Personen gesehen, die rote Farbe an den Fingern hatten? Der oder die Täter, dürfen auch freiwillig die Polizei bei der Tataufklärung unterstützen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell