Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Festnahme einer Person aufgrund eines Haftbefehls

Bad Hönningen (ots)

Die "Polizei Linz am Rhein" konnte am Freitagabend, 23.04.2021 im Bereich des Bahnhofs in Bad Hönningen eine männliche Person festnehmen, die seit längerem mit Haftbefehl gesucht wurde. Der Gesuchte führte bei der Festnahme einen Joint und ein Tütchen mit Amphetaminen mit, was eine weitere Strafanzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz zur Folge hat. Die Reise endete abschließend in der JVA (Justizvollzuganstalt).

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell