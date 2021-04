Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nach Corona-Kontrolle Führerschein weg

Neuwied (ots)

Am Freitagabend kontrollierte eine Streife der Polizei Neuwied nach Beginn der Ausgangssperre ein Auto, das in der Pfarrstraße stand und mit zwei Personen besetzt war. Beim Fahrzeugführer, der erklärte, dass er kurz zuvor dorthin gefahren sei, stellten die Beamten Alkohol in der Atemluft fest. Ein Alco-Test ergab bei dem 31jährigen Neuwieder einen Wert von 1,83 Promille. Deswegen wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

