POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Verletztem

Roth/Öttershagen (ots)

Am 24.04.2021 gegen 19:56 Uhr ereignete sich auf der B 62 in Roth/Öttershagen ein Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Pkw Fahrer befuhr die B 62 von Wissen kommend in Fahrtrichtung Roth, als er im Bereich einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet, wo es zu einer leichten Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw kam. Beim Gegenlenken geriet er auf den neben der Fahrbahn befindlichen Gehweg, wo der Pkw schließlich zum Stehen kam. Der 18-jährige Fahrzeugführer wurde durch den Verkehrsunfall verletzt und mittels Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen.

