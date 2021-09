Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand, Verkehrsunfälle, Polizeibeamte verletzt

Reutlingen (ots)

Beim Überholen Kollision verursacht (Zeugenaufruf)

Eine leicht verletzte Fahrzeuglenkerin und insgesamt 5.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagvormittag gegen 11.00 Uhr in Degerschlacht ereignet hat. Ein 71 Jahre alter Seat-Lenker befuhr die Osianderstraße in Richtung Sickenhausen und überholte innerorts am Ausgang einer langgezogenen Rechtskurve eine Fahrzeugkolonne. Im Bereich der Barlachstraße kollidierte der Seat mit dem Ford einer 28-jährigen Frau, welche in der genannten Fahrzeugkolonne unterwegs war und in diesem Moment nach links abbiegen wollte. Die Ford-Lenkerin erlitt durch den Zusammenstoß eine leichte Verletzung und wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung in eine Klinik verbracht. Der Verkehrsunfall wurde von Zeugen, welche ebenfalls in der Fahrzeugkolonne unterwegs waren, beobachtet. Diese gaben im Rahmen der Unfallaufnahme an, dass dem Seat-Lenker während seinem Überholvorgang ein bislang unbekannter Pkw entgegenkam, welcher zur Vermeidung des Unfalls bis zum Stillstand hätte abbremsen müssen. Weitere Zeugen des Verkehrsunfalls, welche Angaben zu dem bislang unbekannten Pkw machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 mit dem Polizeirevier Reutlingen in Verbindung zu setzen.

Eningen unter Achalm (RT): Fünf Polizeibeamte bei Einsatz verletzt

Am Samstagabend ist es gegen 20.00 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz in der Hauptstraße gekommen, bei dem 5 Beamte leicht verletzt worden sind. Durch Nachbarn wurde die Polizei darüber informiert, dass ein Mann Flaschen und andere Gegenstände vom Gebäude aus auf die Straße wirft. Als die Beamten vor Ort eintrafen, wurden auch sie mit den Gegenständen sowie großen Glasscheibenteilen beworfen und beleidigt. Daraufhin wurde der Bereich abgesperrt. Bei der darauffolgenden Festnahme in dem Gebäude wurden fünf Beamte leicht verletzt. Der 35-Jährige befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde in eine Spezialklinik gebracht.

Bad Urach (RT): Kollision zwischen Pkw und Motorrad (Zeugenaufruf)

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Kraftrad ist es am Samstagnachmittag auf der B 28 bei Bad Urach gekommen. Ein 54 Jahre alter Fahrer einer Harley-Davidson befuhr um 14.50 Uhr die Bundesstraße aus Richtung Metzingen kommend in Richtung Bad Urach. Etwa 500 Meter vor dem Ortsschild Bad Urach staute sich der Verkehr auf der übersichtlichen, gerade verlaufenden Strecke. Der Motorradfahrer überholte hierbei die stehenden/langsam fahrenden Fahrzeuge, wobei er sich laut einem Zeugen noch auf dem rechten Fahrstreifen befand. Ein 63-jähriger Fahrer eines Chevrolet Captiva befuhr die B 28 im selben Moment in Fahrtrichtung Metzingen. An den überholenden Harley-Fahrer gerichtet nutzte der Pkw-Lenker die Hupe und Lichthupe. Zudem fuhr der Chevrolet-Fahrer nach derzeitigem Ermittlungsstand vorsätzlich immer weiter nach links, so dass es letztlich zu einer Kollision zwischen dem Pkw und dem Kraftrad kam. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 2.000 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter Telefon 07123/9240 mit dem Polizeirevier Metzingen in Verbindung zu setzen.

Neuhausen (ES): Technischer Defekt an einem Trockner führt zu einem Kellerbrand Am Samstagmittag, gegen 13.40 Uhr, kam es im Schlehenweg, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einem Trockner, zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich 3 Personen im Gebäude. Ein 76-Jähriger wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation durch den Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Klinikum eingeliefert. Die beiden anderen Bewohner blieben glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich durch die enorme Rauchentwicklung nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf ca. 50.000 Euro. Das Gebäude selbst ist derzeit unbewohnbar. Die Bewohner kamen zunächst bei Nachbarn unter. Die Feuerwehren waren mit insgesamt 44 Einsatzkräften, 7 Fahrzeugen und der Rettungsdienst mit 5 Fahrzeugen und 9 Einsatzkräften vor Ort.

Tübingen (TÜ): Unter Alkoholeinwirkung überschlagen

Mit seinem Fahrzeug auf dem Dach gelandet ist ein Pkw-Lenker am frühen Samstagmorgen zwischen Unterjesingen und Tübingen. Der 21 Jahre alte Lenker eines Ford befuhr um 05.14 Uhr die B 296 in Fahrtrichtung Tübingen und kam kurz vor der Zufahrt zum Schwärzlocher Hof nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich der Pkw und kam im angrenzenden Feld, auf dem Dach liegend, zum Stehen. Der Fahrzeuglenker konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte die Streifenbesatzung beim Unfallverursacher eine Alkoholisierung feststellen, ein durchgeführter Alkoholtest ergab daraufhin einen Wert von knapp zwei Promille. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Rettungsdienst verbrachte den 21-jährigen Mann zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Den Führerschein des Mannes behielten die Beamten ein.

Neustetten (TÜ): Kollision zwischen Krad und Traktorgespann Am Samstag gegen 11.20 Uhr, befuhr ein 44-Jähriger zusammen mit seiner 42-jährigen Sozia auf einer Ducati die K6920 von Remmingsheim kommend in Richtung Seebronn. Ein vorausfahrender Traktor mit einem Gülleanhänger bog zwischen Remmingsheim und Seebronn nach links auf einen Feldweg ein. Zeitgleich setzte der 44-jährige Zweiradfahrer zum Überholen an. Nachdem das Traktorgespann bereits nahezu eingebogen war, kollidierte der Ducati-Fahrer mit dem Gülleschlauch des Anhängers. Der 44-Jährige sowie seine 42-jährige Sozia wurden vom Krad getrennt. Der 44-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen und seine 42-jährige Sozia schwere Verletzungen. Die 42-Jährige wurde mittels Rettungstransporthubschraubers und der 44-Jährige mit dem Rettungswagen in ein Klinikum eingeliefert. Der 37-jährige Traktorfahrer blieb unverletzt. An dem Krad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 8.000 Euro und am Traktorgespann lediglich sehr geringer Sachschaden. Das Motorrad musste von einem Unternehmen abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ammerbuch (TÜ): Auffahrunfall nach Überholmanöver (Zeugenaufruf)

Noch unklar ist der genaue Ablauf eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagvormittag gegen 10.30 Uhr auf der B 296 zwischen Unterjesingen und Entringen ereignet hat. Der 31 Jahre alte Fahrer eines BMW 2er Active Tourers befuhr die Strecke von Unterjesingen kommend in Richtung Entringen. Vor ihm fuhr ein Pkw VW Polo, der offensichtlich relativ langsam unterwegs war. Kurz nach der Kuppe/Linkskurve zwischen Pfäffingen und dem Ortseingang Entringen überholte der BMW-Fahrer den VW Polo. Ein 53 Jahre alter Fahrer eines Mercedes-Benz ML, welcher hinter dem BMW fuhr, überholte zunächst ebenfalls den VW Polo und im weiteren Verlauf auch noch den BMW. Im Bereich des Ortseingangs von ch-Entringen reduzierte der Mercedesfahrer seine Geschwindigkeit, woraufhin der BMW auf den Mercedes auffuhr. Hierdurch entstanden an den beiden Unfallfahrzeugen Beschädigungen in Höhe von jeweils etwa 3.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es seitens der Unfallbeteiligten hinsichtlich des Bremsverhaltens des Mercedes-Lenkers zu unterschiedlichen Angaben. Zeugen des Verkehrsunfalls werden daher gebeten, sich unter Telefon 07472/9801-0 mit dem Polizeirevier Rottenburg in Verbindung zu setzen.

Geislingen (ZAK): Motorradfahrer bei Kollision mit Pkw gestürzt

Leicht verletzt worden ist ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag auf der K7127 zwischen Geislingen und Erzingen. Der 58 Jahre alte Lenker eines Kawasaki-Kraftrads befuhr die Kreisstraße gegen 12.00 Uhr von Erzingen kommend in Richtung Geislingen. Auf Höhe der Einmündung zur Deponie "Kellerle" kam ihm ein 51-jähriger Pkw-Fahrer entgegen, welcher dort mit seinem Citroën nach links abbog und hierbei den Zweiradfahrer übersah. In der Folge kollidierte das Kraftrad mit der rechten Fahrzeugseite des Pkw, wodurch der Motorradfahrer stürzte und sich hierbei leicht am Nacken und an den Beinen verletzte. Der Rettungsdienst war mit einem Fahrzeug vor Ort und verbrachte den Verletzten zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell