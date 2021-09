Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Brand einer Halle (18.09.2021)

Villingen (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es gegen 06.50 Uhr zum Brand einer Kfz-Werkstatt in der Altstadtstr. in Villingen. Die verständigte Feuerwehr Villingen, welche sich mit 45 Kräften im Einsatz befand, konnte trotz eines sofortigen Löscheinsatzes nicht verhindern, dass das Gebäude bis auf die Grundmauern abbrannte. Neben dem Gebäude wurden auch mehrere PKW, die sich in und vor der Halle befanden, nicht unerheblich beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100.000,- EUR. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

