Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfallflucht (17.09.2021)

Villingen (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Freitag gegen 13.30 Uhr in der Kirchnacher Straße Höhe Nr. 16. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines dort abgestellten VW Golf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400,- EUR. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 6010, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell