Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Büsingen

Kreis Konstanz) Radfahrerin stürzt und verletzt sich (17.09.2021)

Büsingen (ots)

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich eine Radfahrerin bei einem Sturz am Freitag gegen 15 Uhr auf der Junkerstraße. Eine 62-Jährige fuhr mit einem Pedelec und kam aufgrund eines Fahrfehlers ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Ein Krankenwagen brachte die Frau, die einen Radhelm getragen hatte, in eine Klinik. Am Rad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

