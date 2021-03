Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Mehrere Fahrzeuge in der Dammstraße beschädigt

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Samstagabend (19 Uhr) bis Sonntagmittag (11.45 Uhr) trieben Unbekannte in der Dammstraße ihr Unwesen und beschädigten an mehreren Fahrzeugen den rechten Außenspiegel. Der oder die Täter waren vermutlich zu Fuß unterwegs und rissen die Spiegel ab bzw. traten gegen diese. Dabei wurden mindestens 15 Autos verschiedener Hersteller beschädigt. Zeugenhinweise erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2115 oder 327-3240.

