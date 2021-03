Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf-Natbergen: Zahlreiche Unfälle nach Hagelschauer

Bissendorf (ots)

Ein kurzer aber starken Hagelschauer hat am Sonntagnachmittag auf der A30 nahezu zeitgleich zu sechs Verkehrsunfällen zwischen dem Südkreuz und der Anschlussstelle Gesmold geführt. Glücklicherweise blieb es dabei nur bei Blechschäden, Personen wurden nicht verletzt. In vier Fällen waren die Autofahrer alleinbeteiligt ins Schleudern geraten und mit der Mittel- und Außenschutzplanke kollidiert. Bei einem weiteren Unfall kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen, die hintereinander fuhren und aufgrund des Hagelschauers ins Schleudern geraten waren. Mit vier Beteiligten, darunter ein Sattelzug, war gleich eine Vielzahl von Fahrzeugen in einen Unfall verwickelt, der durch einen alleinbeteiligt ins Schleudern geratendes Auto ausgelöst wurde. Um einen Zusammenstoß mit diesem Fahrzeug zu vermeiden, mussten ein Sattelzug und ein nachfolgender VW Bulli nach links ausweichen. Da hierdurch der Überholfahrstreifen blockiert war, versuchte eine weiterer Pkw-Fahrer nach links zwischen Sattelzug und dem ins Schleudern geratenden Pkw hindurchzukommen. Das Manöver gelangt jedoch nicht gelang und alle drei Fahrzeug wurden beschädigt. Aber auch hier blieb es glücklicherweise bei Blechschäden. Von den schlechten Witterungsverhältnissen unbeeindruck zeigte sich ein Autofahrer, der unter ähnlichen Witterungsbedingungen auf der A30 zwischen dem Südkreuz und der Anschlussstelle Sutthausen vom Videomesswagen der Autobahnpolizei mit über 140km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen wurde. Den Fahrer erwarten nun ein empfindliches Bußgeld und Punkte in Flensburg.

