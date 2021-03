Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebstähle aus Garagen

Osnabrück (ots)

In der Zeit zwischen dem späten Samstagnachmittag und Sonntagmorgen kam es im Bereich des Sonnenhügels zu zwei Diebstählen aus Garagen. In der Straße In den Heidekämpen brachen die Täter ein Garagentor auf und nahmen aus dem Objekt eine Bohrmaschine von Makita, ein schwarzes Trekkingrad von "Kalkhoff Aurora" sowie einen grünen Fahrradkinderanhänger der Marke Croozer, Modell Kid for 2, mit. Mögicherweise dieselben Täter öffneten im Richthofenweg eine unverschlossene Garage und bedienten sich an den darin befindlichen Werkzeugen. Wer Hinweise zu den beiden Straftaten geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3203 oder -2215.

