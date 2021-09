Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Landkreis Rottweil) Verkehrsunfallflucht (17.09.2021)

Schramberg (ots)

Schramberg: Zu einer Unfallflucht kam es am Freitag in der Zeit von 08.15 Uhr bis 13.30 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte einen in der Tiersteinstraße am Fahrbahnrand abgestellten PKW BMW 220i an der vorderen linke Stoßstange und flüchtete, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 1000,- EUR zu kümmern. Hinweise auf den Unfallflüchtigen erbittet die Polizei Schramberg unter Telefon 07422 27010.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell