Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gebäudebrand

Offenburg (ots)

Der Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Hindenburgstraße rief am heutigen Freitagmorgen Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei auf den Plan. Nach ersten Erkenntnissen schlugen bereits kurz vor 5 Uhr Flammen aus dem Gebäude, welches umgehend evakuiert werden musste. Während die Wehrleute das Feuer unter Kontrolle brachten, mussten die Helfer des Rettungsdienstes zwei Bewohner medizinisch versorgen. Diese wurden bei dem Vorfall nach derzeitigem Stand leicht verletzt. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Konkrete Hinweise, die auf eine vorsätzliche Brandstiftung hindeuten, liegen aktuell nicht vor. Vereinzelte Partien des Mehrfamilienhauses dürften nicht mehr bewohnbar sein.

/ya

