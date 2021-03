Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bubsheim, Landkreis Tuttlingen) Vier Reifen an einem geparkten Auto aufgestochen (25./26.03.2021)

Bubsheim, Landkreis Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstagmorgen bis Freitagmorgen haben unbekannte Täter an einem in der Lehnlestraße abgestellten Auto des Typs Ford S-Max alle vier Reifen mit einem spitzen Gegenstand aufgestochen und so Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro angerichtet. Der Wagen stand im genannten Zeitraum auf einer gekennzeichneten Parkfläche vor einem Wohnhaus etwa in der Mitte der Lehnlestraße. Die Polizei Wehingen (07426 1240) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell