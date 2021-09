Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Mösbach - Mit E-Bike gestürzt

Achern, Mösbach (ots)

Ein Fahrradunfall beschäftigte in der Nacht zum Freitag die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch. Gegen Mitternacht befuhren zwei Männer mit ihren E-Bikes den Radweg parallel zur Renchtalstraße in Richtung Mösbach, als einer der beiden aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache in den dortigen Grünstreifen und daraufhin zu Fall kam. Der 44-Jährige wurde bei dem Sturz schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum nach Karlsruhe geflogen.

/cp

