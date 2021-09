Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Streit eskaliert

Kehl (ots)

Wegen einer mutmaßlichen Geldforderung soll es am Mittwochabend kurz vor 19 Uhr in Leutesheim in der Rathausstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Hierbei soll ein 38-Jähriger durch einen 47-Jährigen mittels eines Messers verletzt worden sein. Die polizeilichen Ermittlungen zum Tatablauf und den Hintergründen des Vorfalls dauern an. /ag

