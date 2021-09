Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden -LKW durch Baggerschaufel bei Arbeitsunfall beschädigt

Baden-Baden (ots)

Eine Baggerschaufel brachte am Mittwochnachmittag einen sich selbstständig gemachten LKW zum Stehen. Unbesetzt rollte der LKW in der "Hans-Bredow-Straße" zirka drei Meter weit und wurde schließlich von einer Baggerschaufel gestoppt. Der 56-Jährige Fahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt außerhalb des Fahrzeugs, verletzte sich dabei jedoch aus noch ungeklärten Ursachen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine naheliegende Klinik geflogen. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro an dem LKW. Der Bagger blieb nach ersten Erkenntnissen unbeschädigt. /sch

