Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - E-Bike-Fahrer verletzt sich leicht

Sinzheim (ots)

Eine nicht mehr funktionsfähige Bremse war der mutmaßliche Grund für einen Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Landstraße. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Elektrofahrrad den Gehweg der Landstraße, als ein Autofahrer aus dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts nach rechts auf die Landstraße fuhr. Da der Pedelec-Fahrer nicht abbremsen konnte, stieß er gegen den stehenden Wagen, kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Am E-Bike und am Pkw entstand nur geringer Schaden.

/lk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell