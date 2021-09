Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg, Orschweier - Fahrerflucht nach Sachbeschädigung, Zeugen gesucht

Mahlberg, Orschweier (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen wurde ein Zustellfahrzeug beschädigt. Der VW wurde für eine Briefzustellung gegen 08:30 Uhr am Fahrbahnrand in der Hauptstraße in Richtung Ortsmitte geparkt. Als die Zustellerin zurückkam, stellte sie fest, dass der linke Außenspiegel abgefahren wurde. Zeugenhinweise lassen vermuten, dass ein blauer LKW den Spiegel abgefahren hatte und dessen Fahrer sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der LKW weist vermutlich Schäden an der rechten Fahrzeugseite auf. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07822 44695-0 beim Polizeiposten Ettenheim zu melden. /sch

