Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Rastatt (ots)

Nach einem Vorfall am Mittwochabend in der Lützowerstraße haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Gegen 19:40 Uhr soll es in einem Hausflur eines Anwesens zuerst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei 51 und 33 Jahre alten Männern gekommen sein. Ob hierbei auch ein Messer oder gar eine mutmaßliche Schusswaffe eine Rolle gespielt haben, wird geprüft. Der Ältere soll seinen Kontrahenten bedroht und mit dem Griffstück einer Handfeuerwaffe geschlagen haben. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung konnte vorerst keine Waffe aufgefunden werden. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Vorfalls dauern an.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell