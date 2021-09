Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Auto aufgebrochen, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Am Donnerstagfrüh gegen 1 Uhr wurde auf einem Parkplatz beim Bahnhof in der Niederwaldstraße ein dort geparkter Jeep auf noch unbekannte Weise aufgebrochen. Als der Fahrer nach etwa 15 Minuten zu seinem Wagen zurückkehrte, musste er feststellen, dass der Fahrersitz beschädigt war, das Handschuhfach und die Mittelkonsole durchwühlt und eine darin befindliche Geldbörse entwendet wurde. Außer Bargeld fehlen dem 42 Jahre alten Mann nun auch verschiedene Ausweisdokumente, was den ein oder anderen Behördengang mit sich bringt. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07222 761-120 an die Beamten des Polizeireviers Rastatt. Die Polizei rät: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto zurück. Die Diebe kennen jedes noch so gute Versteck.

