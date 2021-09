Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - 15-Jährige vermisst

Durmersheim (ots)

Seit dem 11. September 2021 wird eine 15-Jährige aus Durmersheim vermisst. Nach derzeitigen Erkenntnissen kehrte das Mädchen am genannten Tag nicht wie vereinbart in ihre Wohngruppe zurück. Die Jugendliche ist etwa 175 cm groß, sehr schlank und hat schulterlange dunkelbraune Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens dürfte sie mit einer schwarzen Adidas-Jacke mit weißen Streifen und schwarzen Nike-Turnschuhen bekleidet gewesen sein. Vermutlich ist das Mädchen mit ihrem 16-jährigen Freund unterwegs. Dieser ist ebenfalls seit dem 11. September 2021 aus einer Jugendeinrichtung in Rodalben / Rheinland-Pfalz abgängig. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Aufenthaltsort der beiden Personen werden unter der Telefonnummer 0781 21-2810 entgegengenommen.

/tw

Vermisstenfahndung mit Bild: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/durmersheim-vermisstenfahndung/

