Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bohlsbach - Roller gestohlen, Hinweise erbeten

Bohlsbach (ots)

Wie jetzt bekannt wurde, machte sich ein Dieb in der Zeit zwischen Sonntag, 21 Uhr und Montag, 7 Uhr, an einem verschlossenen Roller in der Okenstraße zu schaffen. Der weiße Roller der Marke "Kymco", an dem eine große rote Box auf dem Gepäckträger montiert war, stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz hinter einem Wohnhaus. Personen, die etwas Auffälliges beobachten konnten, werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Telefonnummer 0781 21-2200 in Verbindung zu setzen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell