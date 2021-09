Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Diebstahl aus Pizzeria, Zeugen gesucht

Achern (ots)

Nach einem Diebstahl zweier Geldbeutel aus einer Pizzeria in der Eisenbahnstraße am Mittwochnachmittag haben die Beamten des Polizeireviers Achern die Ermittlungen aufgenommen. Zwischen 17:05 Uhr und 17:10 Uhr entfernte sich ein Mitarbeiter aus dem Bedienraum in die Hinterräume des Gebäudes, um sein Auto auszuladen und ließ die Geldbörsen unbeaufsichtigt auf dem Bedientresen liegen, als eine bislang unbekannte Person die Chance nutzte, um einen schwarzen Geldbeutel zum Bedienen und ebenfalls einen schwarzen Bedienungsgeldbeutel mit der Aufschrift "Jägermeister" zu entwenden. Inhalt waren jeweils 150 Euro Bargeld in unbekannter Stückelung. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer: 07841 7066-0.

/lk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell