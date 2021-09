Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Diebstahl aus PKW

Kehl (ots)

Einem Langfinger gelang es am Dienstagnachmittag zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr eine Geldbörse aus einem "Im Wörth" geparkten PKW zu stehlen. Hierfür schlug der bislang unbekannte Täter die linke Fensterscheibe der Fahrertür des Mini Coopers mit einem unbekannten Gegenstand ein. In der Geldbörse befanden sich unter anderem der Personalausweis und Bargeld. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kehl unter der Telefonnummer 07851 893-0, zu melden. Der Slogan: "Gelegenheit macht Diebe!" ist in diesem Fall leider mal wieder zutreffend und untermauert die Präventionsarbeit der Polizei mit dem Appell: Keine Wertsachen im Fahrzeuginnern zurücklassen. /sch

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell