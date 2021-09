Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottenhöfen - Unglücksfall

Ottenhöfen (ots)

Ein mutmaßlicher Arbeitsunfall an einer Zisterne ereignete sich am Donnerstagnachmittag gegen 13:30 Uhr in der Straße Im Bromberg. Hierbei kam ein 78-jähriger Mann zu Tode. Die Umstände des Unglücksfalls sind nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. /ag

