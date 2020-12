Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand Gartenlaube

HildesheimHildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Abend, 27.12.2020, geriet gegen 19:30 Uhr eine überdachte Terrasse einer Gartenlaube in der Gartenkolonie Spatenfreunde im Lerchenkamp in Hildesheim aus bisher unbekannten Gründen in Brand.

Die Kameraden der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehren Drispenstedt und Bavenstedt bekämpften den Brand. Durch das Feuer wurde der Terrassenbereich und die Dachkonstruktion stark beschädigt. Der Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Bereich geschätzt.

Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die zu dem Brand Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Hildesheimer Polizei unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung zu setzen.

