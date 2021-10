Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Zehnjähriger wird mit Fahrrad beim Linksabbiegen von Auto erfasst - leicht verletzt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Montag gegen 18.50 Uhr ist ein zehnjähriger Nettetaler in Kaldenkirchen mit seinem Fahrrad vom Magueritenweg nach einem sogenannten Umlaufgitter nach links auf die Uhlandstraße eingefahren. Dabei habe er das von links kommende Auto nicht wahrgenommen und stieß mit diesem zusammen. Eine 56-jährige Venloerin versuchte noch, mit dem Auto zu bremsen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Zehnjährige wurde dadurch leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. /mr (907)

