Polizei Bochum

POL-BO: Herne

"Der hat doch ´n Rad ab!"

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Herne (ots)

So oder so ähnlich muss die Konversation in einem Polizeifahrzeug abgelaufen sein, dass am 1. Februar, gegen 15.50 Uhr, auf der Dorstener Straße in Herne unterwegs war.

Im Fahrzeug sitzen Polizeibeamte des Bochumer Verkehrsdienstes, die sich u.a. um die Überwachung des Schwertransportes kümmern.

In Höhe der Holsterhauser Straße fällt das geschulte Auge der Polizisten auf einen Transporter, der einen Verkaufsanhänger zieht.

Der Anhänger hat ein Gewicht von 1,5 Tonnen und steht eigentlich auf zwei Achsen und somit auf vier Rädern - eigentlich!

In diesem Fall fehlt jedoch auf der hinteren Achse der ein komplettes Rad. Darüber hinaus scheint der Luftdruck des vorhandenen Reifens weit unter dem Limit zu liegen.

Noch bevor die Beamten das Gespann anhalten können, "kratzt" die nackte Bremstrommel während der Kurvenfahrt über den Asphalt - wie gefährlich ist das denn!

Der in Herne lebende Fahrer (51) teilt den Polizisten mit, dass das Rad während der Fahrt einfach abgefallen sei. Zusammen mit seinem Begleiter habe er es in den Transporter gelegt und sei dann weitergefahren.

Noch stutziger werden die Beamten, als sie den schon leicht begrünten Anhänger einer genaueren Kontrolle unterziehen.

Der Hauptuntersuchungsnachweis erscheint frisch erfolgt zu sein, schmückt doch eine rosa Plakette das Kennzeichen und würde im aktuellen Fall eine Untersuchung erst im Jahr 2023 erforderlich machen. Völlig falsch! Bei genauem Hinsehen stellt sich heraus, dass die Hauptuntersuchung bereits im Jahr 2017 (!) abgelaufen war. Auch damals waren die Plaketten halt rosa!

Sowohl gegen den Fahrer, als auch gegen den Halter werden Anzeige gefertigt.

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass Fahrzeuge, an denen sich noch eine blaue Plakette befindet, unbedingt zur technischen Hauptuntersuchung müssen.

Übrigens: Die Farbe der Plaketten wiederholt sich alle sechs Jahre, das Jahr steht in der Mitte und der Monat oben auf 12 Uhr. Außerdem ist der Termin im Fahrzeugschein vermerkt. Bitte schauen Sie einfach mal nach, ob an Ihrem Fahrzeug alles in Ordnung ist!

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell