Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Körperverletzung

Baden-Baden (ots)

Zu einem tätlichen Angriff ist es am Donnerstagabend im Bereich einer Gaststätte in der Luisenstraße gekommen. Nach derzeitigem Stand soll eine männliche Person gegen 21.15 Uhr einen 47-Jährigen geschlagen und getreten haben. Der Mittvierziger wurde durch die Attacke verletzt und in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt. Der mutmaßliche Angreifer konnte noch vor dem Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Baden-Baden flüchten. Die genauen Hintergründe der Tat sowie die Identität des Tatverdächtigen sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

/ae

