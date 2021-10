Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in einen Imbiss

Bargeld entwendet

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Am Samstag (23. Oktober 2021) gegen 02.20 Uhr stieg ein bislang unbekannter Täter durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster in einen Imbiss an der Hauptstraße ein. Der Unbekannte entwendete Bargeld und flüchtete anschließend durch das Fenster hinaus und in Richtung Kirche. Weitere Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 - 1080. (ms)

