Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Arbeiter wird von Baumstamm am Kopf getroffen und schwer verletzt

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Friedenweiler-Rötenbach]

Am 17.09.21, gegen 06.00 Uhr, verletzte sich ein Arbeiter eines Sägewerkes, als er von einem herabfallenden Baumstamm am Kopf getroffen wurde.

Der 34-jährige Mann war mit Arbeiten an einer Entrindungsmaschine beschäftigt, als offensichtlich ein herabfallender Holzstamm den Mann am Kopf traf und ihn hierbei schwer verletzte. Durch den hinzugerufenen Rettungsdienst wurde der Verletze in eine Spezialklinik nach Freiburg verbracht.

