Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hinterzarten: Einbruch in Hotel - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Hinterzarten

Am Sa., 18.09.2021 gegen 01.00 Uhr, wurde durch unbekannte Täter die Eingangstüre eines Hotels in der Freiburger Straße aufgehebelt. Im Hotel konnten im Bereich der Rezeption ein dreistelliger Euro-Betrag entwendet werden. Durch das Eindringen entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt unter Tel: 07651-93360 in Verbindung zu setzen.

FLZ / Fi

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell