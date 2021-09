Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach, Stadt Grenzach-Wyhlen Seniorin auf Fußgängerüberweg angefahren - Fahrzeugführer flüchtet.

Freiburg (ots)

Am Abend des Freitags, 17.09.2021, gegen 20.00 Uhr überquerte eine 80jährige Seniorin auf Höhe des Schloßwegs die B34/Basler Straße. Ein in Richtung Schweiz fahrender schwarzer Mercedes Kombi mit Schweizer "BS" Kennzeichen bremste sein Fahrzeug nicht rechtzeitig ab und fuhr, die bereits in der Mitte der Fahrbahn befindliche Frau, an. Anschließend fuhr der Fahrzeugführer, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern, weiter in Richtung Schweiz.

Die verletzte Fußgängerin wurde aufgrund ihrer Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rheinfelden unter der Tel. Nr. 07623/74040 oder beim Verkehrskommissariat Weil am Rhein unter der Tel.Nr. 07621/98000 zu melden.

FLZ/Fi RR/Fi

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell