POL-FR: Freiburg - Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Straßenbahn - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Unfallort: Heiliggeiststraße in Freiburg

Am Donnerstag, den 16.09.21 um 12.16 Uhr, ereignete sich in Freiburg in der Heiliggeiststraße, unmittelbar nach dem Friedrich-Ebert-Platz, Höhe Parkplatz Zahnklinik, ein Verkehrsunfall.

Es kam zum Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Pkw, als die Straßenbahn die Heiliggeiststraße kreuzte. Am Pkw VW entstand ein Sachschaden von ca. 1200 EUR. Verletzt wurde niemand. Zur Klärung des Unfallablaufs werden mögliche Zeugen gebeten sich mit der Verkehrspolizei Freiburg, Tel. 0761/882-3100 in Verbindung zu setzen.

