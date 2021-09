Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Unfallflucht am Mittwoch - gegen Mauer gefahren - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 15.09.2021, zwischen 10:00 Uhr und 14:20 Uhr, ist die Mauer eines Parkplatzes in der Lörracher Straße Ecke Kirchstraße beschädigt worden. Vermutlich war ein größeres Fahrzeug, möglicherweise Transporter oder Lkw, beim Rangieren oder Rückwärtsfahren dagegen gestoßen. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. Der Sachschaden an der Mauer liegt bei rund 3000 Euro. Der Polizeiposten Steinen (Kontakt 07627 970250) bittet um Zeugenhinweise!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell