Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Sondermeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, den 07.10.2020

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Tödlicher Unfall auf der Landstraße 3008 - Gem. Schöneck

Bei einem Unfall auf der Landstraße 3008 in Höhe des Schönecker Ortsteils Oberdorfelden ist am Dienstagabend ein 47-jähriger, männlicher Fußgänger tödlich verletzt worden. Er lief auf der rechten Seite der Fahrbahn in Richtung Kilianstädten. Eine 37-jährige VW-Passat-Fahrerin aus Schöneck befuhr mit ihrem Pkw die L 3008 in die gleiche Richtung. An der Unfallörtlichkeit kollidierten der Pkw und der Fußgänger, der durch den Aufprall zunächst auf das Auto aufschlug, anschließend in den Seitengraben geschleudert wurde und dort verstarb. Die Landstraße war anschließend bis 23:40 Uhr aufgrund von Bergungsarbeiten und der Beauftragung eines Unfallsachverständigen zur Klärung des Unfallhergangs gesperrt. Zeugen, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Maintal unter der Rufnummer 06181-43020 zu melden.

Offenbach am Main, 07.10.2020, RENKER, PvD

