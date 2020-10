POL-OF: Offensichtlich betrunkener Mann rammt geparktes Auto * Zwei Ampeln wurden beschädigt - Polizei bittet um Hinweise * Waffen und Drogen gefunden

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Offensichtlich betrunkener Mann rammt geparktes Auto - Langen

(as) Am Samstag, gegen 20:45 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Frankfurter mit seinem weißen Golf die Mörfelder Landstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Ein 20-Jähriger aus Langen hatte seinen Peugeot 206 in der Mörfelder Landstraße in Höhe der Hausnummer 27 am rechten Fahrbahnrand geparkt, um eine Pizza in unmittelbarer Nähe abzuholen. Während der junge Mann vor der Pizzeria stand und auf seine Pizza wartete, sah er im Augenwinkel, wie ein weißer Golf sein Auto im Vorbeifahren touchierte. Der 20-Jährige lief daraufhin sofort zu seinem Fahrzeug und sah den 27-Jährigen ein paar Meter weiter an seinem weißen Golf stehen. Der Mann habe stark nach Alkohol gerochen und dem Langener sofort Bargeld angeboten. Nachdem der 20-Jährige dies ablehnte, fuhr der Golf-Fahrer in Richtung Bundesautobahn 5 weg. Die alarmierte Polizei konnte den mutmaßlichen Unfallflüchtigen im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen in Frankfurt antreffen und vorläufig festnehmen. Durch die Beamten wurde festgestellt, dass an dem Fahrzeug des 27-Jährigen gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Weiterhin ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Promillewert von 1,89 Promille. Zu guter Letzt stellte sich heraus, dass der Fahrer des Golfs offenbar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 1.500 Euro. Auf den Frankfurter kommen nun zahlreiche Strafverfahren zu.

2. Unfallzeugen nach schwerem Verkehrsunfall gesucht - Bundesautobahn 3 / Mainhausen

(as) Die Polizei versucht nach einem Verkehrsunfall von Freitagnachmittag auf der Bundesautobahn 3 die Unfallursache zu klären. Gegen 15.30 Uhr waren ein Mercedes C-Klasse und ein 3,5 Tonner zusammengestoßen. Der Transporter überschlug sich und blieb auf der linken Fahrspur auf der Seite liegen. Beide Unfallbeteiligten kamen leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeugführer können sich nicht mehr an das Unfallgeschehen erinnern. Der Sachschaden wird auf 14.000 Euro geschätzt. Zeugen werden deshalb dringend gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

3. Wer sah den Unfallverursacher? - Neu-Isenburg

(as) Die Polizei bittet nach einer Verkehrsunfallflucht um Zeugenhinweise. Ein 19-Jähriger stellte seinen silbernen Toyota Avensis am Montagmorgen, um 8 Uhr, in der Wilhelmstraße in Höhe der Hausnummer 57 am rechten Fahrbahnrand ab. Als er gegen 10 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung im Bereich der vorderen linken Fahrzeugseite fest. Offenbar hatte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer im Vorbeifahren sein Auto touchiert und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern und somit seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0.

4. Einbruch in Einfamilienhaus - Heusenstamm

(aa) Anwohner der Straße "Am Krummen Graben" und Passanten könnten am Wochenende Einbrecher gesehen haben: Zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag, 13.15 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter hatten hierfür ein Fenster aufgehebelt und anschließend das Domizil durchsucht; was die Diebe mitgenommen haben, bedarf noch der genauen Nachschau. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Zwei Ampeln wurden beschädigt - Polizei bittet um Hinweise - Obertshausen/Hausen

(aa) Unbekannte beschädigten am Wochenende zwei Ampeln, sodass die Lichtzeichenanlagen in der Seligenstädter Straße und in der Badstraße komplett außer Betrieb waren. Der oder die Täter zerstörten zwischen Samstag und Sonntag die Plastikverkleidungen, die Datenkabel sowie die Lichter. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Heusenstamm bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06104 6908-0.

6. Einbruch in Waldhaus - Hainburg/Klein-Krotzenburg

(aa) Einbrecher, die in der Nacht zum Sonntag im Triebweg in eine Gaststätte eingestiegen waren, erbeuteten das Trinkgeld aus einem Sparschwein auf der Theke. Zwischen 18 und 7 Uhr hatten die Täter für den Einstieg in das Waldhaus ein Fenster aufgehebelt. Im Schankraum durchsuchten sie die Schubladen und Schränke. Die Kripo Offenbach bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Main-Kinzig-Kreis

1. Einbruch in Geschäft - Hanau

(aa) Einbrecher drangen am Wochenende in ein Geschäft am Anfang der Sternstraße ein, nachdem sie zwischen Samstag, 14.30 Uhr und Sonntag, 14 Uhr, das Oberlicht der Eingangstür aufgebrochen hatten. Im Laden hebelten die Täter die Kasse auf und zertrümmerten ein Sparschwein. Mit dem jeweiligen Geld daraus flüchteten die Diebe. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Einbruch in Kfz-Handel - Hanau/Steinheim

(aa) Einbrecher waren am Wochenende in der Pfaffenbrunnenstraße zugange: Zwischen Samstag, 12.30 Uhr und Sonntag, 13.30 Uhr, erbeuteten sie Geld aus den Räumen eines Autohandels. Für den Einstieg hatten die Täter ein Loch in die Schaufensterscheibe des Verkaufsraumes geschlagen. Zudem hebelten sie innen eine Tür auf und knackten den Tresor. Daraus nahmen sie das Geld und verschwanden. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall - Hanau/Lamboy

(as) Weil ein 45-jähriger Wächtersbacher am Samstagabend mit seinem Golf offensichtlich verkehrswidrig gewendet hatte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Peugeot. Der Wächtersbacher befuhr die Landesstraße 3193 und nahm die Abzweigung zur Landesstraße 3209 (Lamboystraße) in Fahrtrichtung Stadtmitte. Hierbei nutzte er den ersten von zwei möglichen Fahrstreifen in diese Fahrtrichtung. Ein 46-jähriger Hanauer war auf der Landesstraße 3193 unterwegs und nahm ebenfalls den Abzweig in Richtung der Landesstraße 3209 in Fahrtrichtung Stadtmitte. Trotz durchgezogener Linie wendete der 45-Jährige, um wieder zurück in Richtung der Landesstraße 3193 zu fahren. Hierbei fuhr der Hanauer in die Fahrerseite des Wächtersbachers. Durch den Aufprall drehte sich der Golf und kam auf der Gegenfahrspur zum Stehen. Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Zusammenstoß leichtverletzt. Der 45-Jährige kam in ein umliegendes Krankenhaus. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von 5.200 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizeistation Hanau unter der Rufnummer 06181 9010-0.

4. Waffen und Drogen gefunden - Erlensee

(mm) Bei einer Kontrolle am Mittwoch, gegen 23.30 Uhr, in der Langendiebacher Straße stellten Beamte der Autobahnpolizei Langenselbold fest, dass ein 33-jähriger Fahrer eines Honda Civic seinen Wagen offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen führte. Bei der durch die Staatsanwaltschaft Hanau beantragten und anschließend richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung stellte die Polizei unter anderem 12 Marihuana-Pflanzen in einer Aufzuchtanlage sowie kleinere Mengen Marihuana, Haschisch sowie Amphetamine und Verpackungsmaterial sicher. Ferner entdeckten die Schutzleute in der Wohnung diverse Luftdruckwaffen und andere zum Teil verbotene Gegenstände, die nun waffenrechtlich überprüft werden. Die Ermittlungen dazu dauern an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen.

Hinweis: Ein Bild (Quelle: PP SOH) ist der Meldung beigefügt.

Offenbach, 05.10.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

