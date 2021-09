Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Exhibitionist am Kurpark - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Bereits am Montag, 13.09.2021, trat ein mutmaßlicher Exhibitionist an der Aussichtsplattform am Rhein beim Kurpark in Bad Bellingen auf. Gegen 17:45 Uhr war dort ein junger Mann beobachtet worden, der bereits nackt mit einem Fahrrad zur Örtlichkeit kam. Er suchte die Nähe einer bislang unbekannten Frau und soll onaniert haben. Nach kurzer Zeit fuhr er mit dem Fahrrad wieder davon. Vom Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: ca. 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, hellhäutig mit dunklem welligem kräftigem Haar. Er hatte eine helle Basecap verkehrtherum auf und trug eine Brille mit dunklem dickem Gestell. Zeitweise hielt er eine schwarze Hose vor seinen Genitalbereich. Die Kriminalpolizei Lörrach nimmt sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen unter der Telefonnummer 07621 176-0 entgegen. Die unbekannte Frau und weitere Zeugen werden gebeten, sich ebenfalls unter dieser Nummer zu melden.

