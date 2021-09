Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Blauer VW Passat prallt gegen Laterne - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 16.09.2021, gegen 07:20 Uhr, ist ein blauer VW Passat frontal gegen eine Laterne auf dem Parkplatz eines Discounters in der Riedstraße in Lauchringen gefahren. Die Laterne wurde erheblich beschädigt. Ebenso dürfte das Auto im Frontbereich deutliche Beschädigungen aufweisen. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Bei dem Auto soll es sich um einen blauen VW Passat mit ZH-Kennzeichen gehandelt haben. Allein an der Laterne entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

