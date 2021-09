Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zeugensuche nach möglichem Unfall zwischen Fußgänger und Pkw

Am Donnerstagabend, 16.09.2021, gegen 20:30 Uhr, will ein Fußgänger auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Brückenstraße in WT-Waldshut von einem Pkw angefahren worden sein. Der 38 Jahre alte alkoholisierte Mann gab an, dass sein Fuß vom Auto überrollt worden sei. Vorsorglich wurde er in einem Krankenhaus untersucht, blieb aber nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. An dem beteiligten Auto, einem Ford mit Schweizer Kennzeichen, war kein Schaden erkennbar. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8963-0) bittet Zeugen, die noch keinen Kontakt zur Polizei hatten, sich zu melden!

