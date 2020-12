Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Nordenham: Automatenaufbruch in Stadland-Rodenkirchen

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (11.12.-12.12.2020) wurde durch unbekannte Täter ein Zigarettenautomat in Stadland-Rodenkirchen, Berliner Platz, aufgebrochen. Vermutlich mittels eines akkubetriebenen Trennschleifers öffneten diese den Automaten und entnahmen die Zigaretten und das Bargeld. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Wer Hinweise auf die Täterschaft geben kann, setze sich bitte mit der Polizei in Nordenham oder Rodenkirchen in Verbindung.

