Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Kabelbrand in Supermarkt - schnelles Eingreifen verhindert Schlimmeres

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 16.09.2021, kam es in einem bereits geschlossenen Supermarkt in Steinen zu einem Kabelbrand. Gegen 22:15 Uhr war die leichte Rauchentwicklung von einem aufmerksamen Passanten entdeckt worden, der umgehend die Rettungskräfte verständigte. Durch Unterbrechung der Stromzufuhr konnte die Brandentwicklung gestoppt werden. Ein defekter Kondensator in einem Kassenband dürfte davor verantwortlich gewesen sein. Das Kassenband wurde beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Allerdings konnte ein größeres Brandgeschehen durch die schnelle Entdeckung und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell