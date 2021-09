Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Junge muss nach Fahrradunfall ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 16.09.2021, ist in Lörrach ein 13 Jahre alter Junge mit seinem Fahrrad verunglückt und musste in Krankenhaus. Gegen 08:40 Uhr hatte er in der Friedhofstraße die Kontrolle über sein Pedelec verloren und war gegen eine Straßenlaterne geprallt. Er zog sich dabei Verletzungen am Arm und Bein zu. Nach seiner Erstversorgung kam er in ein Krankenhaus. Es entstand nur am Fahrrad ein geringfügiger Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell