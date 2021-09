Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unaufmerksamkeit verursacht hohen Sachschaden

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall mit 12000 Euro Sachschaden kam es am Donnerstag, 16.09.2021, gegen 21.30 Uhr, in der Ottwanger Straße. Diese befuhr ein 18 Jahre alter Mann mit seinem Land Rover von Ottwangen in Richtung Adelhausen. Auf halber Strecke zwischen den Örtlichkeiten blinkte er, um nach links in einen dortigen Feldweg abzubiegen. Ein hinter ihm fahrender 30 Jahre alter VW-Fahrer schätzte die Situation falsch ein und überholte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem abbiegenden Land Rover. Beide Fahrer blieben unverletzt. Am Land Rover entstand Sachschaden von rund 7000 Euro, am VW von 5000 Euro.

