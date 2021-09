Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sasbach: Gefährliche Falle durch gespannten Draht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Wie der Polizei jetzt erst bekannt wurde, hatten Unbekannte bereits vergangenen Donnerstag, 08.09.2021, im Bereich der Limburghalle in Sasbach an verschiedenen Stellen einen dünnen Draht gespannt. So wurde der Draht auf gefährliche Art und Weise an mehreren Stellen über einen Fußweg und auf einem Spielgerät auf dem dort angrenzenden Spielplatz gespannt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde bislang niemand verletzt. Für Fußgänger, Radfahrer und spielende Kinder stellte dies jedoch eine erhebliche Gefahr dar und hätte zu Unfällen mit schweren Folgen führen können.

Der Polizeiposten Endingen (Tel.: 07642/92870) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht gaben.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) rund um die Uhr entgegen.

