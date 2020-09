Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Tragehilfe und Ölspur

Sprockhövel (ots)

Die Feuerwehr Sprockhövel wurde am Montagmorgen um 8:52 Uhr in die Straße "Am Holte" gerufen und unterstütze dort den Rettungdienst beim Transport einer erkrankten Person aus der Wohnung zum Rettungswagen. Vor Ort waren sieben ehrenamtliche Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen.

Am Dienstagnachmittag platzte gegen 17:30 Uhr in der Hölterstraße ein Hydraulikschlauch an einem Radlader. Durch die Einsatzkräfte wurde eine weitere Kontamination der Umwelt vermindert und die Fahrbahn wurde mit Bindemittel gereinigt. Der 30-minütige Einsatz war für die fünfköpfige Besatzung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs danach abgeschlossen.

